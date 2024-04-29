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Güncel
AA 29.04.2024 11:32

Osmaniye'de 5 düzensiz göçmen yakalandı

Osmaniye'de 5 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı.

Osmaniye'de 5 düzensiz göçmen yakalandı
[TRT Haber (arşiv)]

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, geçen hafta sürücüsünün "dur" ihtarına uymayıp kaçtığı otomobilin Osmaniye-Adana kara yolundan geçtiğini fark etti.

Yeniden polislerden kaçmaya çalışan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.

Otomobildeki 5 Suriye uyruklu şahsın yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirleyen ekipler, sürücü Ahmad A.'yı göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ahmad A. tutuklandı.

Düzensiz göçmenler de sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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