Çok Bulutlu 20ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 29.04.2024 11:28

Gümüşhane'de Kut'ül Amare Zaferi kutlandı

Gümüşhane'de, Kut'ül Amare Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü dolasıyla program düzenlendi.

Gümüşhane'de Kut'ül Amare Zaferi kutlandı
[Fotograf: AA]

Gümüşhane Kültür Merkezi Salonu'ndaki program saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi tarih öğretmeni Gökhan Akkuş, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Gümüşhane'de Kut'ül Amare Zaferi kutlandı

Program, öğrencilerin rol aldığı "Zafere Giden Yol Kut'ül Amare" adlı tiyatro oyununun ardından sona erdi.

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Mehmet Faruk Saygın, İl Milli Eğitim Müdürü Adnan Gürbüz, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Turgay Temel, davetliler ve öğrenciler katıldı.

ETİKETLER
Gümüşhane
Sıradaki Haber
Amasya'da kuvvetli yağış nedeniyle hayvanlar dağda mahsur kaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:01
İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef aldığı saldırılarda çok sayıda Filistinli öldü
12:59
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, görevinde kalma kararı aldı
12:56
7 bin 356 engelli bireye yatılı bakım hizmeti sunuluyor
12:57
HÜRJET yüksek performans manevralarına devam ediyor
12:43
Mersin'de motosiklet kaldırıma çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
12:39
Uzmanlar, Fed'in eylülden önce faiz indirimine gitmesi beklemiyor
Volkanik cürufta çilek yetiştiren liselilerden ilk hasat
Volkanik cürufta çilek yetiştiren liselilerden ilk hasat
FOTO FOKUS
HÜRJET yüksek performans manevralarına devam ediyor
HÜRJET yüksek performans manevralarına devam ediyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ