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Güncel
İHA 19.01.2024 12:53

Osmaniye merkezli 4 ilde düzenlenen terör operasyonunda 3 tutuklama

Osmaniye merkezli 4 ilde, terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Osmaniye merkezli 4 ilde düzenlenen terör operasyonunda 3 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü ve sosyal medya hesapları üzerinden örgüt propagandası yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik, Osmaniye merkezli Adana, Mersin, Mardin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Kimlikleri tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Osmaniye'de ifadeleri alınan şüphelilerden 3'ü sevk edildiği nöbetçi mahkemede tutuklandı, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla bırakıldı.

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