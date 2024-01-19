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Güncel
AA 19.01.2024 12:41

Ordulu kadınlar Gazzeli çocuklar için kıyafet dikiyor

Ordu'nun Aybastı ilçesinde, İsrail'in saldırılarının sürdürdüğü Gazze'deki çocuklar için kışlık kıyafet üretiliyor.

Ordulu kadınlar Gazzeli çocuklar için kıyafet dikiyor

Aybastı Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Filistin'deki çocuklar için dayanışma amacıyla pijama ve yorgan dikimi başlatıldı.

Kaymakam Murat Karnap'ın himayesinde, Belediyenin desteği, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinasyonunda, Filistin'de Çocuklar Üşümesin Projesi hayata geçirildi.

Proje çerçevesinde Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde kurulan tekstil atölyesinde, merkezde eğitim alan gönüllü kursiyerler dikiş makinesinin başına geçti.

Dikilen kışlık pijama ve eşofman takımlarının yanı sıra hazırlanan yorganların da şubatta Gazze'ye ulaştırılması hedefleniyor.

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