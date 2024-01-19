Orta'da, "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filmi izlendi

Orta Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi çok amaçlı salonundaki filmin gösterimine İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Başer, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Tolgahan Sıramkaya, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Mustafa Aydemir ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Eğitim-Bir-Sen Orta Temsilcisi Aydın Koç, burada yaptığı konuşmada, Batman'da 2017'de PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını anlatan filmin ilgiyle izlendiğini söyledi.

Filmin gösterime sunulmasına katkı sağlayan iş insanlarına ve katılanlara teşekkür eden Koç, "Sendika olarak sosyokültürel etkinliklere yönelik faaliyetlerin, toplum nezdinde farkındalık oluşturabilecek projelerin takipçisi olacağız. Aybüke öğretmenin hikayesi, milli birlik ve mesleki etik anlamında çok önemli. Aziz milletimizin sinesinde yetişen idealist ve vatanperver öğretmenler asla tükenmeyecek, terör hiçbir zaman amacına ulaşamayacak. Vatan uğruna şehit olan tüm öğretmen, asker ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, gazi olanlara şifa diliyorum." dedi.