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Güncel
İHA 19.01.2024 10:39

Çorlu ve Çerkezköy'de uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda biri kaçak göçmen 5 kişi yakalandı.

Çorlu ve Çerkezköy'de uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor.

Ekiplerce yapılan saha çalışmalarında 4 şahıs üzerinde ve 3 ikamette arama yapıldı. Yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak yakalanan Z.K ve Ö.B isimli şahıslara uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak suçundan işlem yapılırken, yakalanan M.E ve M.Ç isimli şahıslar uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ayrıca ülkeye kaçak yollarla giren Afgan uyruklu C.Z isimli şahıs yakalanarak gerekli işlemler için ilgili birime teslim edildi. 

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