Hobi olarak başladığı ahşap oymacılığında sanat eserleri üretiyor

Yeşilyurt ilçesi Şeyh Bayram Mahallesi'nde yaşayan 46 yaşındaki İsmail Kılınç, bir kamu kurumunda çalıştığı işinden arta kalan zamanlarında evinin bir odasında ahşaptan hayvan figürleri ve avizelerin de aralarında bulunduğu çeşitli dekoratif ürünler yapıyor.



Sekiz yıl önce hobi olarak ahşaptan hayvan figürleri ve avizelerin de aralarında bulunduğu çeşitli dekoratif ürünler yapmaya başlayan Kılınç, ilerleyen zamanlarda ürünlerini sergileyeceği bir dükkan açmak istediğini söyledi.



“Deprem nedeniyle bir süre ara vermiştim yeniden üretime başladım”



Doğada topladığı malzemelerle üretim yaptığını kaydeden Kılınç, "Ahşap el oymacılığına 2015 yılında hobi olarak başladım. Çeşitli hayvan figürleri ile sehpa, masa gibi ürünler üretiyorum. Deprem nedeniyle bir süre üretime ara verdim şimdiler yeniden üretime başladım. Mesleğin yeni nesillere taşınmasını istiyorum" dedi.



Ürettiği ürünleri internet üzerinde satışa sunduğunu kaydeden Kılınç, evinin salon kısmını tamamen bu işe ayırdığını aktararak eşinin de çalışmalarında kendine yardımcı olduğunu söyledi. Kılınç, deprem nedeniyle boş dükkan bulmadığını da ifade ederek hedefinin ürünlerini sergileye bileceği bir işyeri açmak olduğunu vurguladı.