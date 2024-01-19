Çok Bulutlu 11.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 19.01.2024 11:11

Hobi olarak başladığı ahşap oymacılığında sanat eserleri üretiyor

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yaşayan 46 yaşındaki İsmail Kılınç, 8 yıldır doğada topladığı ağaç parçalarını ve kozalakları evinde sanat eserine dönüştürüyor.

Hobi olarak başladığı ahşap oymacılığında sanat eserleri üretiyor

Yeşilyurt ilçesi Şeyh Bayram Mahallesi'nde yaşayan 46 yaşındaki İsmail Kılınç, bir kamu kurumunda çalıştığı işinden arta kalan zamanlarında evinin bir odasında ahşaptan hayvan figürleri ve avizelerin de aralarında bulunduğu çeşitli dekoratif ürünler yapıyor.

Sekiz yıl önce hobi olarak ahşaptan hayvan figürleri ve avizelerin de aralarında bulunduğu çeşitli dekoratif ürünler yapmaya başlayan Kılınç, ilerleyen zamanlarda ürünlerini sergileyeceği bir dükkan açmak istediğini söyledi.

“Deprem nedeniyle bir süre ara vermiştim yeniden üretime başladım”

Doğada topladığı malzemelerle üretim yaptığını kaydeden Kılınç, "Ahşap el oymacılığına 2015 yılında hobi olarak başladım. Çeşitli hayvan figürleri ile sehpa, masa gibi ürünler üretiyorum. Deprem nedeniyle bir süre üretime ara verdim şimdiler yeniden üretime başladım. Mesleğin yeni nesillere taşınmasını istiyorum" dedi.

Ürettiği ürünleri internet üzerinde satışa sunduğunu kaydeden Kılınç, evinin salon kısmını tamamen bu işe ayırdığını aktararak eşinin de çalışmalarında kendine yardımcı olduğunu söyledi. Kılınç, deprem nedeniyle boş dükkan bulmadığını da ifade ederek hedefinin ürünlerini sergileye bileceği bir işyeri açmak olduğunu vurguladı.

ETİKETLER
Malatya
Sıradaki Haber
Bursa'da tefecilere operasyon: 3 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:48
Kuru meyve ihracatından geçen yıl 1,6 milyar dolar elde edildi
12:50
Erdoğan: Zulme uğrayan tüm kardeşlerimize dua ediyoruz
12:32
Namaz kılan yaşlı adamın taburesini çekti
12:28
Kartlı ödemeler aralıkta 978,3 milyar lira oldu
12:28
Tatil öncesi otobüs biletleri tükendi: Ek seferler düzenleniyor
12:24
Bakan Uraloğlu: Alper komutanımız Türkiye'nin uzay faaliyetlerine katkılar sunacak
Gazze'de yakıt olmadığı için yemekler odun ateşinde pişiriliyor
Gazze'de yakıt olmadığı için yemekler odun ateşinde pişiriliyor
FOTO FOKUS
Türkiye'nin ilk füze kulübü öğrencileri tarihi anlara şahitlik etti
Türkiye'nin ilk füze kulübü öğrencileri tarihi anlara şahitlik etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ