Çok Bulutlu 11.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 19.01.2024 12:38

Gümüşhane Valisi Tanrısever, Kelkit'te tekstil fabrikasının açılışına katıldı

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Kelkit ilçesinde 46 kişinin istihdam edildiği tekstil fabrikasının açılışına katıldı.

Gümüşhane Valisi Tanrısever, Kelkit'te tekstil fabrikasının açılışına katıldı

İlçe merkezinde iş insanı Osman Kurt tarafından faaliyete alınan işletmenin açılışına Tanrısever'in yanı sıra Kelkit Kaymakamı Kadir Algın, Kelkit Belediye Başkanı Aziz Nas ve davetliler katıldı.

Vali Tanrısever, fabrikanın istihdama katkı sağlayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Fabrika yaklaşık 100 kişi çalıştıracak kapasitede olacak. Sadece yurt dışına ihracat yapacak. Bizim tam olarak arayıp da bulamadığımız şey bu. Hem cari açığın kapatılmasına vesile olacak hem istihdamı sağlayacak. İstihdam da özelikle kadınlarımızın, genç kızlarımızın kollarına altın bilezik takılacak. Yeni bir meslek öğrenecekler."

İş insanı Osman Kurt ise 46 olan istihdam sayısını 100'e çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.

ETİKETLER
Gümüşhane
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uşak adayını resmen açıkladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:48
Kuru meyve ihracatından geçen yıl 1,6 milyar dolar elde edildi
12:50
Erdoğan: Zulme uğrayan tüm kardeşlerimize dua ediyoruz
12:32
Namaz kılan yaşlı adamın taburesini çekti
12:28
Kartlı ödemeler aralıkta 978,3 milyar lira oldu
12:28
Tatil öncesi otobüs biletleri tükendi: Ek seferler düzenleniyor
12:24
Bakan Uraloğlu: Alper komutanımız Türkiye'nin uzay faaliyetlerine katkılar sunacak
Gazze'de yakıt olmadığı için yemekler odun ateşinde pişiriliyor
Gazze'de yakıt olmadığı için yemekler odun ateşinde pişiriliyor
FOTO FOKUS
Türkiye'nin ilk füze kulübü öğrencileri tarihi anlara şahitlik etti
Türkiye'nin ilk füze kulübü öğrencileri tarihi anlara şahitlik etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ