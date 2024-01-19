Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uşak adayını resmen açıkladı

AK Parti 14 Ocak Pazar günü yapılması planlanan ama 9 şehitimizim olması sebebiyle ertelenen aday tanıtım toplantısını bugün yaptı.



Bugün yapılan toplantıda 17’si büyükşehir olmak üzere toplamda 48 ilin belediye başkan adayı açıklandı. Uşak’ta Başkan Çakın ile devam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Uşak için açıklamasında “Uşak Belediye Başkanı adayımız Mehmet Çakın, belediye başkanımız.” dedi.



Uşak Belediye Başkan adayı açıklandıktan sonra Uşak AK Parti Milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar, Uşak Merkez İlçe Başkanı Mehmet Bayer ve Uşak Kadın Kolları Başkanı Hilal Sabancı sahneye çıktı.