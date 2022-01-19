Orijinal ne demek?

Türk Dil Kurumu'na göre orijinal kelimesi ''özgün, fabrikası tarafından yapılan ve taklit olmayan araç gereçler, otantik, alışılagelenden daha değişik, şaşırtıcı nitelikte olan'' gibi anlamlara gelmektedir.

Fransızca original kelimesinden Türkçeye geçmiş bir sözcüktür. Aynı zamanda sıfat olarak kullanılır.

Orjinal mi orijinal mi olarak yazılır?

Türkçedeki bazı kelimelerde olduğu gibi bu kelimenin yazımında da çeşitli hatalar yapılmaktadır. Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ''orijinal'' şeklindedir.

Cümle İçinde Kullanımı

Bu dükkanda satılan orijinal eşyalar pek çok turistin ilgisini çeker.