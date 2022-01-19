Aksaray genelindeki tüm asbestli su şebeke hattı borularının değişimi bu yıl içinde tamamlanacak.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer ve beraberindeki yetkililer sahada yürütülen altyapı çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Vatandaşların sağlıklı ve temiz su içmesine olanak sağlayacak asbest boru değişiminde önemli mesafeler kat edildi.

Göreve başlamadan şehrin şebeke sistemindeki 108 kilometrelik asbestli boru hattını 5 yıllık plan doğrultusunda değiştirmeyi planladıklarını aktaran Dinçer, 34 aylık süre zarfında şehirdeki asbest boru değişiminde önemli mesafe kat edildiğini söyledi.

2021 sonu itibariyle asbest boru değişiminin yüzde 85'lik kısmı tamamlandı.

Asbest boru değişimi ile içme suyunun kalitesini arttırmak ve kayıp kaçakların da önüne geçmek hedefleniyor.

İçme suyu altyapısı yenilenen bölgelerde yapılan ölçümler neticesinde günlük 4 bin tona yakın su tasarrufu sağlanıyor.

