2022 BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu yayınlandı. BİLSEM Öğretmen Alımı Başvurusu Nasıl Yapılır?
BİLSEM öğretmen alımı başvurusu nasıl yapılır, kılavuzu nasıl görüntülenir ve başvuru tarihleri nedir? İşte BİLSEM hakkında tüm merak edilen detaylar...
BİLSEM Öğretmen Alımı Başvurusu Ne Zaman?
BİLSEM öğretmen atamaları için başvuruda bulunmak isteyen öğretmenler için başvuru ve onay işlemleri 24-28 Ocak 2022 tarihlerinde tamamlanacak.
BİLSEM Öğretmen Alımı Başvurusu Nereden Yapılır?
Başvuruda bulunacak öğretmenler, elektronik başvuru formuna
http://mebbis.meb.gov.tr adresinden kişisel kullanıcı adı ve şifresiyle giriş
yaptıktan sonra “Başvuru İşlemleri” seçeneğine tıklayarak ulaşabileceklerdir.
b) Elektronik başvuru formu öğretmenler tarafından doldurulacaktır.
c) Değerlendirme Kriterleri Formu’nda (EK-2) puan aldıkları kriterlere ilişkin
belgeler, kadrolu oldukları okul/kurum müdürlükleri tarafından “aslı görüldü”
şeklinde onaylanarak öğretmen tarafından sisteme yüklenecektir.
d) Başvuru formu ve onaylanan belgeler okul/kurum müdürlüğünde muhafaza
edilecektir.
e) Okul/kurum müdürlüğü, ilçe millî eğitim müdürlüğü ve il millî eğitim müdürlüğü
öğretmenlerin başvurularını, silsile yoluyla http://mebbis.meb.gov.tr adresinden
“Başvuru gerçekleştirilmiştir.” şeklinde onaylayacaklardır.
BİLSEM Öğretmen Alımı Sözlü Sınavları Ne Zaman?
MEB tarafından MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü adresinden ilan edilecek.
Sözlü Sınav Tarihleri: 14 Mart-17 Haziran 2022
Atama sonuçları, 8 Temmuz tarihinde 2022 Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü resmî internet sitesinde ilan edilecek.