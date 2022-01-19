BİLSEM Öğretmen Alımı Başvurusu Ne Zaman?



BİLSEM öğretmen atamaları için başvuruda bulunmak isteyen öğretmenler için başvuru ve onay işlemleri 24-28 Ocak 2022 tarihlerinde tamamlanacak.

BİLSEM Öğretmen Alımı Başvurusu Nereden Yapılır?

Başvuruda bulunacak öğretmenler, elektronik başvuru formuna



http://mebbis.meb.gov.tr adresinden kişisel kullanıcı adı ve şifresiyle giriş



yaptıktan sonra “Başvuru İşlemleri” seçeneğine tıklayarak ulaşabileceklerdir.



b) Elektronik başvuru formu öğretmenler tarafından doldurulacaktır.



c) Değerlendirme Kriterleri Formu’nda (EK-2) puan aldıkları kriterlere ilişkin



belgeler, kadrolu oldukları okul/kurum müdürlükleri tarafından “aslı görüldü”



şeklinde onaylanarak öğretmen tarafından sisteme yüklenecektir.



d) Başvuru formu ve onaylanan belgeler okul/kurum müdürlüğünde muhafaza



edilecektir.



e) Okul/kurum müdürlüğü, ilçe millî eğitim müdürlüğü ve il millî eğitim müdürlüğü



öğretmenlerin başvurularını, silsile yoluyla http://mebbis.meb.gov.tr adresinden



“Başvuru gerçekleştirilmiştir.” şeklinde onaylayacaklardır.



BİLSEM Öğretmen Alımı Sözlü Sınavları Ne Zaman?



MEB tarafından MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü adresinden ilan edilecek.

Sözlü Sınav Tarihleri: 14 Mart-17 Haziran 2022

Atama sonuçları, 8 Temmuz tarihinde 2022 Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü resmî internet sitesinde ilan edilecek.