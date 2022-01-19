Yaklaşık 5 milyon kişiyi ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar için çalışma başlatıldı. AK Parti teklifi bu yıl Meclis Genel Kurulu'na getirmeyi planlıyor.

EYT teklifi için bazı formüller üzerinde çalışılıyor. Öncelikle kapsam ve şartlar belirlenecek.

[Grafik: TRT Haber]

[Grafik: TRT Haber]

Yaş ve sigorta şartı

Emeklilik için bazı şartlar aranacak. Yaş sınırı ve sigortalılık sürelerine bakılacak.

50 yaşın altında olmama ve 1999 öncesi Bağ-Kur ya da SSK sicil kaydı bulunma şartı aranacak. Kanun çıktığında prim ve gün sayısını dolduranlara emeklilik hakkı gelebilecek.

[Grafik: TRT Haber]

[Grafik: TRT Haber]

Belli bir yaşın üstünde olanlara emeklilik verilmesi gibi bir formül de masada. Kademeli olarak emeklilik hakkının verilmesi de söz konusu.

Tüm bu çalışmalar tamamlandıktan sonra teklif AK Parti tarafından Meclis’e sunulacak. Tüm partilerin desteği istenecek.