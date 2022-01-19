Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda, 3600 ek göstergesinin 2022 yılının sonuna kadar çözüme kavuşturulacağını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de son yaptığı açıklamada, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), 3600 ek gösterge ve asgari ücret düzenleme ile ilgili konularda kapsamlı bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Bilgin ayrıca, 3600 ek gösterge konusunda çalışmaların hızlandığını vurgulayarak ilk açıklama için önümüzdeki haftayı işaret etti.

3600 ek gösterge nedir?

Memurların maaşları, emekli olurken alacakları ikramiyeleri ve emekli aylıkları hesaplanırken çeşitli göstergeler kullanılıyor.

2200 altı, 2200 ve 3000 gibi ek göstergeler üzerinden hesaplanan bu ücretlere tabi meslek grupları, 3600 ek gösterge çalışmasıyla genişleyecek.

Bu mesleklerin çoğunluğunu öğretmenler, hemşireler, polisler ve din çalışanları oluşturuyor.

Memurların yaklaşık yüzde 80'inin göstergelerinin ise halen 3600’ün altında olduğu biliniyor.

[Grafik: TRT Haber]

[Grafik: TRT Haber]

3600 ek gösterge maaşları nasıl etkileyecek?

Ek göstergelerin 3600’lere çıkması durumunda sadece emeklilik ikramiyesinde 25 bin liraya yakın bir artış bekleniyor.

Ayrıca, brüt maaşlarında 100 liranın üstünde yükseliş olacak. Emekli aylıklarında ise 800 lira civarında artış öngörülüyor.

Yasalaşma süreci nasıl işleyecek?

Göstergenin çalışmaları tamamlanınca Meclis’e sunulacak.

Konu Meclis’ten de geçerse Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayına gidecek. Ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaşmış olacak.

Ancak öncelikli olarak çalışmaların tamamlaması gerekiyor.

Bu kapsamda 2022 sonunda ek göstergenin yasalaşması bekleniyor.