Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Yoğun kar yağışı sebebiyle bazı muhtarlarımız bugün aramızda olamadılar. Muhtarlarımızla geniş katılımlı ilk toplantımızı Ocak 2015'te yapmıştık. Bugün de 1500 muhtarımızla bir aradayız.

2022 Muhtar maaşları ne kadar oldu?

Muhtar maaşları asgari ücret seviyesine çıkarıldı

Sizlere bir de müjde vermek istiyorum. Bilindiği gibi biz hükümete geldiğimizde muhtar maaşları 97 liraydı. Bu yılbaşı 3200 lira tutarına çıkarmıştık.

Muhtarlar maaşlarının asgari ücretin altında kalmasına gönlümüz razı olmadı. Yaptığımız değerlendirme sonucu muhtar maaşlarını 4250 lira seviyesine çıkardık.



