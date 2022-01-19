Sağduyu nedir?

Günlük hayatta sık kullanılan kelimelerden biridir. Türk Dil Kurumu'na göre bu kelime; doğru, akla uygun yargılar verme yeteneği, aklıselim, hissiselim anlamlarına gelmektedir. Aynı zamanda doğru ile yanlışı birbirinden ayırma ve doğru yargılama gücü gibi anlamlara da gelmektedir.

İsim yapılı, felsefe terimi olarak kullanılan bir sözcüktür.

Sağduyu mu, Sağ duyu mu olarak yazılır?

Türkçede ki pek çok kelimede olduğu gibi bu kelimenin yazımında da çeşitli hatalar yapılmaktadır. Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ''sağduyu'' şeklindedir.