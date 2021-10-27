Ordu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ihbar üzerine ilçeye bağlı Evkaf Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 83 gram kubar esrar, 7 kök kenevir ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili evdeki 2 kişi gözaltına alındı.