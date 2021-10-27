Haber Giriş: 27 Ekim 2021 Çarşamba 20:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Ordu'nun Fatsa ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Ordu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ihbar üzerine ilçeye bağlı Evkaf Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.
Operasyonda ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 83 gram kubar esrar, 7 kök kenevir ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Olayla ilgili evdeki 2 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Ordu Uyuşturucu Jandarma Genel Komutanlığı
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