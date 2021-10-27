Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şehit Ömer Halisdemir Gençlik Kampı'nda, 13-14 yaş, erkek-kız klasik yay ile makaralı yay kategorisinde yapılan turnuva 2 gün sürdü. Turnuvaya 12 takım katılırken dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Sporcular ve katılımcılar turnuva boyunca bayram coşkusunu spor eşliğinde doyasıya yaşadı.

Turnuvaya katılan Silivri Okçuluk ve Gençlik Kulübü'nün antrenörü Erol Türkekul, belediyeye teşekkür ederek, güzel bir organizasyon ve sahada yarıştıklarını belirtti.

Okçular Vakfı Antrenörü Hümeyra Balaban ise burada ilk defa böyle bir etkinlik yapıldığını kaydederek, "Her şey güzeldi. Bizler de derecelerimizi aldık, mutluyuz." ifadelerini kullandı.