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TRT Haber/AA 27.06.2026 00:26

Bakan Gürlek: Ceza infaz kurumlarında bağımlılıkla mücadeleye yönelik özel alanlar oluşturuyoruz

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Ceza infaz kurumlarımızda bağımlılıkla mücadeleye yönelik özel alanlar oluşturuyor, hükümlü ve tutuklulara kapsamlı psiko-sosyal destek sunuyoruz." ifadesine yer verdi.

Bakan Gürlek: Ceza infaz kurumlarında bağımlılıkla mücadeleye yönelik özel alanlar oluşturuyoruz

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü vesilesiyle, uyuşturucu ve her türlü zararlı maddeyle mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

Bağımlılıkla mücadeleyi, önleme, rehabilitasyon ve topluma yeniden kazandırma süreçleriyle birlikte ele aldıklarını vurgulayan Gürlek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda ceza infaz kurumlarımızda bağımlılıkla mücadeleye yönelik özel alanlar oluşturuyor, hükümlü ve tutuklulara kapsamlı psiko-sosyal destek sunuyoruz. Amacımız, bağımlılık sarmalına düşen bireylerin hayata yeniden tutunmalarını sağlamak ve topluma sağlıklı şekilde yeniden uyumlarına katkı sunmaktır. Gençlerimizi, aile yapımızı ve toplum sağlığımızı hedef alan uyuşturucuyla mücadelemiz kesintisiz devam edecektir."

Bakan Gürlek paylaşımında, Adalet Bakanlığının ceza infaz kurumlarında bağımlılıkla mücadele çalışmalarına ilişkin paylaşımına da yer verdi.

Bakanlığın paylaşımına göre 2005’ten itibaren 1 milyon 601 bin 629 kişi ceza infaz kurumlarında rehabilitasyon sürecinden etkin bir şekilde yararlandı.

Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Programı (SAMBA) kapsamında grup çalışmaları, bireysel görüşmeler, hükümlü ve tutuklu seminerleri ile aile seminerleri gerçekleştirildi. 2026 yılının ilk üç ayında SAMBA programı kapsamında 88 bin 694 kişiye ulaşıldı.

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Akın Gürlek Uyuşturucu
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