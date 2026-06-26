CTE Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı tercih sonucu açıklandı

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, teşkilatın insan kaynağını güçlendirmeye, personelin mesleki gelişimini ve kariyer yolculuğunu desteklemeye devam ettiklerini belirtti.

Bakan Gürlek, şunları kaydetti:

"Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı sonucunda tercih işlemlerini tamamlayan 1182 personelimizin yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Yeni görevlerine atanmaya hak kazanan tüm çalışma arkadaşlarımızı gönülden tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Yapılan atamaların personelimize, ailelerine ve teşkilatımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."