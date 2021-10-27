Haber Giriş: 27 Ekim 2021 Çarşamba 20:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manavgat'ta bir evde 22 litre sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da bir evde 22 litre sahte içki ele geçirildi.
Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Kavaklı Mahallesi'nde D.G.'nin sahte içki sattığını belirledi.
Şüphelinin evine düzenlenen operasyonda 22 litre sahte içki ele geçirildi.
D.G. hakkında adli işlem yapıldı.
Etiketler: Antalya Kaçakçılık Kaçak İçki
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