Haber Giriş: 27 Ekim 2021 Çarşamba 20:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 64 ev COVID-19 karantinasına alındı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 64 evde karantina başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararları uygulamaya koydu.
Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 64 ev karantina altına alındı.
Etiketler: Adıyaman Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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