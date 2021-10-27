Haber Giriş: 27 Ekim 2021 Çarşamba 20:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
İslahiye-Hassa kara yolu Boğaziçi Mahallesi kavşağında, C.A (59) yönetimindeki 27 UY 034 plakalı hafif ticari araç ile Zeynep E'nin (35) kullandığı 27 AFS 297 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada Zeynep E. ile araçtaki Sibel Ç. (50) ve Selvi U. (50) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, motor kısmından duman çıkan araçlardan birine müdahale etti.
Etiketler: Gaziantep Trafik Kazası
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