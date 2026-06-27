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Dünya
CNN International 27.06.2026 09:22

ABD’den siber güvenlik endişesi yaratan Anthropic’e şartlı izin

Amerika Birleşik Devletleri hükümeti, ulusal güvenlik gerekçesiyle daha önce ihracat yasağı getirdiği güçlü Anthropic’e ait yapay zeka modeli Mythos'un belirli şirket ve kuruluşlara sınırlı olarak sunulmasına onay verdi.

ABD’den siber güvenlik endişesi yaratan Anthropic’e şartlı izin

Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, geçtiğimiz günlerde siber güvenlik endişeleri nedeniyle kullanımını engellediği yapay zeka şirketi Anthropic'e ait Mythos modeli için uyguladığı lisans şartlarını esnetme kararı aldı.

Bu doğrultuda, hükümetin getirdiği ihracat yasağının ardından şirket ile resmi makamlar arasında yürütülen ortak çalışmalar sonuç verdi.

Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Anthropic firmasına gönderdiği resmi yazıda, risklerin azaltılması yönünde önemli adımlar atıldığını belirterek, "Claude Mythos 5" modelinin güvenilir ortaklar tarafından kullanılması için gerekli güvenlik önlemlerinin sağlandığını ifade etti.

Ancak bu karar, serinin daha az gelişmiş versiyonu olan Fable modelini kapsamıyor.

Siber savunma güçlendirilecek

Alınan kararın ardından Anthropic cephesinden de konuya ilişkin bir açıklama geldi. Şirket, en güçlü siber güvenlik modelleri olan Mythos 5'in altyapı sağlayıcıları ve siber savunma uzmanlarından oluşan kısıtlı bir gruba yeniden açılması için izin aldıklarını doğruladı.

Onay verilen tarafların sisteme erişimini hızla sağlamak için çalıştıklarını belirten yetkililer, hükümetle yürütülen görüşmelerin sürdüğünü ve ana hedeflerinin hem Mythos 5’in erişim ağını genişletmek hem de Fable modelini yeniden genel kullanıma sunmak olduğunu kaydetti.

Yasal boşluklar ve rekabet çıkmazı

Yaşanan bu süreç, yapay zeka teknolojilerinin baş döndürücü bir hızla geliştiği günümüzde, bu alandaki küresel yasal düzenlemelerin yetersizliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

ABD yönetimi, özellikle Çin gibi küresel rakiplerinin gerisinde kalmamak adına bugüne kadar yapay zeka sektörüne yönelik oldukça esnek bir politika izliyordu. Ancak uzmanların, Mythos modelinin siber korsanlar tarafından yazılımlardaki açıkları hızla bulup kötüye kullanabileceğine dair uyarıları, hükümeti daha sıkı adımlar atmaya zorladı.

Benzer bir şekilde, geçtiğimiz günlerde OpenAI firmasının en yeni modeli için de benzer sınırlandırma taleplerinin gündeme gelmesi, Washington'ın siber güvenlik politikasındaki değişimi açıkça ortaya koyuyor.

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