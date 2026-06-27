Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliği yürürlüğe girdi

Yönetmelik; mahalli idareler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından açılacak kreş ve gündüz bakımevlerinin açılış işlemleri, izinleri, hizmet, işleyiş, personel standartları, denetimleri, kapatılmaları ve ücretlerine ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 191'inci maddesi kapsamındaki çocuk bakımevleri ise bu yönetmeliğin kapsamı dışında tutuluyor.

Yılda en az bir kez denetlenecek

Yönetmeliğe göre, kreş ve gündüz bakımevleri vali onayı ile il müdürlükleri tarafından yılda en az bir kez denetlenecek. Gerekli görülen hallerde Bakanlık da denetim gerçekleştirebilecek. Eğitim programlarının uygulanmasının denetimi ise Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak ve tespit edilen eksiklikler il müdürlüğüne bildirilecek.

Denetimlerde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için kuruluşlara en fazla bir ay süre tanınacak. Bu süre içinde eksikliklerin giderilip giderilmediği yeniden kontrol edilecek. Eksikliklerin giderilmemesi durumunda, 30 günü geçmemek üzere ek süre verilecek. Bu ek süreye rağmen aykırılıkların devam etmesi halinde kuruluş kapatılacak. Eksikliklerin giderilmesi için verilen süreler boyunca kuruluşa yeni çocuk kabulü yapılmayacak.

Doğrudan kapatma şartları belirlendi

Yönetmelikte, bazı ihlallerin tespiti halinde kuruluşun doğrudan kapatılacağı hükme bağlandı. Doğrudan kapatma kararı verilecek durumlar şunlar:

-Kuruluş müdürünün hizmet verilen kişilere yönelik fiziksel, cinsel, tıbbi, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar veren, tehdit, baskı ya da özgürlüğün keyfi engellenmesini içeren eylemlerinin tespit edilmesi,

-Kuruluşun açılış izin onayı olmadan hizmete başlaması,

-İzinsiz devir ve nakil işlemi yapılması,

-Açılış işlemleri sırasında ibraz edilen belge ve beyanların gerçeği yansıtmadığının sonradan ortaya çıkması.

Ayrıca, çocuklara yönelik ihmal veya istismarda bulunduğu, suç işlediği ya da işlenen suçu gizlediği tespit edilen veya şüphelenilen kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak ve durum il müdürlüğüne bildirilecek.

Ücret standartları ve iade koşulları

Kuruluşların ücretleri, bağlı bulundukları kamu kurum veya kuruluşunca belirlenecek. Bu ücret, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen taban ücretten daha az olamayacak. Mahalli idarelerde ise hizmetten ücret alınıp alınmayacağına ve miktarına belediye meclisleri karar verecek. Ücretler her ayın başında peşin olarak tahsil edilecek.

Hastalık nedeniyle 15 iş günü ve daha uzun süreli rapora dayalı devamsızlıklarda ya da çocuğun kuruluştan ayrılması, ilişiğinin kesilmesi veya kuruluşun kapanması durumunda, ayrılış tarihinden sonraki günlere ve saatlere isabet eden ödenmiş ücretler iade edilecek.

Yılda iki ay izin hakkı

Her çocuğa yılda iki ayı geçmemek üzere izin verilebilecek ve izin süresince ücret tahakkuk ettirilmeye devam edilecek. Mücbir sebep ve belgelenmiş sağlık sorunları dışında izin süresinin aşılması durumunda, ücreti ödense dahi çocuğun kuruluşla ilişiği kesilecek ve tekrar kaydı yapılmayacak.

Kuruluşlara, çalışanlara ve kayıtlı çocuklara ilişkin bilgiler Bakanlığın bilişim sisteminde takip edilecek ve ayrıca Millî Eğitim Bakanlığının e-okul sistemine işlenecek.

Mevcut kuruluşlara 6 ay süre

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla açılış onayı bulunmayan mevcut kuruluşların, 6 ay içinde açılış onayı için başvurması ve faaliyetlerini bu yönetmelik hükümlerine uyumlu hale getirmesi gerekiyor.