Haber Giriş: 27 Ekim 2021 Çarşamba 19:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rize'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Rize'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde kullanan ve satan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda bir evde yapılan aramada 5,39 gram esrar, 34,81 gram metamfetamin, 91,10 gram bonzai, 118 sentetik ecza, 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 uyuşturucu madde öğütme aparatı ile hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Rize Uyuşturucu
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