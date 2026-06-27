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Gündem
AA 27.06.2026 09:53

Sakarya'da 2 bin 366 silah parçası ele geçirildi: 3 gözaltı

Sakarya'da polis ekiplerince düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, birleştirildiğinde 847 tabanca imal edilebilecek 2 bin 366 parça ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'da 2 bin 366 silah parçası ele geçirildi: 3 gözaltı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, emniyet birimleri silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

İstihbarat destekli yürütülen yaklaşık 1 aylık takip ve analiz çalışmaları sonucunda ekipler, Konya'nın Beyşehir ilçesinden İstanbul'a silah parçası sevkiyatı yapılacağı belirlenen bir aracı takibe aldı.

Düzenlenen operasyonla durdurulan araçta yapılan aramalarda, birleştirildiğinde 847 adet silah imal edilebilecek toplam 2 bin 366 parça ele geçirildi.

Aramalarda ele geçirilen parçaların; 1000 adet iç gövde bloğu, 519 adet namlu, 467 adet namlu ve fişek yatağı birleşik olan mekanizma ile 380 adet fişek yatağından oluştuğu belirlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Sakarya Silah Kaçakçılığı İçişleri Bakanlığı
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