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Ekonomi
AA 11.08.2026 09:31

Gram altın 6 bin 712 liradan işlem görüyor

Gram altın güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 712 liradan işlem görüyor.

Gram altın 6 bin 712 liradan işlem görüyor

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel alış ağırlıklı bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,12 artışla 6 bin 733 liradan tamamladı.

Bugüne satıcılı başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 6 bin 712 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 998 liradan, cumhuriyet altını da 43 bin 793 liradan satılıyor.

Altının onsu ise yüzde 0,4 düşüşle 4 bin 373 dolarda seyrediyor.

Orta Doğu'da süren görüşmelerden beklenen sonucun henüz çıkmamasıyla artan enflasyon endişeleri ve bununla bağlantılı olarak ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artışına gidebileceğine yönelik öngörülerin yeniden canlanması piyasalarda belirsizliklerin artmasına neden oluyor.

ABD ile İran arasındaki görüşmelerden hala sonuç çıkmaması Hürmüz Boğazı'nda gemi geçişlerinin de günden güne azalmasına neden olurken, bu durum enerji arzındaki endişeleri canlı tutmaya devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile anlaşamamaları durumunda bu ülkeye yönelik büyük bir saldırı yapma ihtimallerinin hala olduğunu dile getirdi. İran'ın bir anlaşmaya imza atmak için savaş tazminatı talep ettiğini belirten Trump, asıl Tahran'ın tazminat ödemesi gerektiğini savundu. Trump'ın bu açıklaması, bölgede anlaşmanın sürüncemede kalabileceğine ilişkin değerlendirmeleri artırdı.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmaya devam edeceğine yönelik tutum sergilemesi de enerji arzı konusundaki endişeleri artırarak petrol fiyatlarının yönünü yukarı çevirmesine neden oldu. Dün Ekim vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5 artışla 87,7 dolara çıktı.

Öte yandan analistler, ABD'de zayıflayan istihdamın, Fed'in olası adımlarına ilişkin beklentilerin önceki döneme kıyasla daha az "şahin" bir görünüm sergilemesine neden olduğuna işaret etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay atacağı adıma ilişkin öngörüler bölünmüş bir görünüm sergilerken, Bankanın yüzde 75 ihtimalle yılı bir faiz artışıyla tamamlaması bekleniyor.

Buna ek olarak Fed yetkililerinden gelen "şahin" tonlu mesajlar da piyasalarda risk algısını besledi. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, enflasyonu düşürmek için birden fazla faiz artırımı gerekeceğini söyledi.

Analistler, ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verisinin Fed'e ilişkin beklentileri etkileyebileceğini belirterek, veri öncesinde ve sonrasında piyasalarda oynaklığın artabileceği uyarısında bulundu.

Bugün yurt içinde perakende satışların açıklanacağını kaydeden analistler, yurt dışında ise ABD'de ikinci el konut satışlarının takip edileceğini belirtti.

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