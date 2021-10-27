İnegöl Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği tarafından ilçe genelinde tütün mamulleri kaçakçılığını önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Burhaniye Mahallesi, Kemalpaşa Mahallesi, Osmaniye Mahallesi ve Yunus Emre Mahallesi’nde bulunan 4 ayrı iş yerine operasyon düzenlendi.

İşyerlerinde yapılan aramalarda bin 835 paket gümrük kaçağı sigara, 4 bin 400 adet gümrük kaçağı doldurulmuş sigara, 5 bin 200 adet gümrük kaçağı boş makaron, 2 kilo gümrük kaçağı kıyılmış tütün ve 500 gram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

İşyerlerinde bulunan Ahmed M, Muhammed B, Ahmet J. ve Eymen E. gözaltına alındı.

Konuyla ile ilgili tahkikat sürüyor.