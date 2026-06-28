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TRT Haber 28.06.2026 11:52

Siber suçlarla mücadele sürüyor: 213 tutuklama

Siber suçlarla mücadele kapsamında 29 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 409 şüpheliden 213’ü tutuklandı, 117’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Siber suçlarla mücadele sürüyor: 213 tutuklama

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; 29 ilde operasyon dzüenlendiğini duyurdu.

Şüphelilerin; sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden "yatırım/ürün satış/çekiliş ve ev satış dolandırıcılığı, bungalov/araç kiralama" temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları ve POS tefeciliği yaptıkları tespit edildi.

29 il merkezli "Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 409 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 213’ü tutuklanırken, 117’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri sürüyor.

Bakanlık, vatandaşların huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için siber suçlara yönelik yürütülen mücadelenin tavizsiz şekilde sürdürüldüğünün de altını çizdi.

 


 

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