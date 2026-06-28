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Dünya
AA 28.06.2026 11:57

İran'ın Bahreyn'e saldırısında bir bina zarar gördü

Bahreyn, İran tarafından düzenlendiği belirtilen hava saldırılarında ülkenin El-Muharrak bölgesinde bir binanın zarar gördüğünü duyurdu.

İran'ın Bahreyn'e saldırısında bir bina zarar gördü
[Fotograf: Reuters]

Bahreyn Savunma Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin bugün "bir dizi hava saldırısını" engellediği belirtildi.

Açıklamada, sivillerin ve özel mülklerin hedef alınmasının "uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali" olduğu ifade edildi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı ise İran tarafından gerçekleştirildiği belirtilen saldırı sonucu Muharrak bölgesinde bir konut binasının zarar gördüğünü, olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı da ülke topraklarına yönelik "İran saldırılarının yeniden gerçekleşmesini" en güçlü ifadelerle kınadı ve tekrarlanan saldırıların durdurulması için uluslararası toplumun harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Bahreyn'de gece saatlerinde de olası saldırı ihtimali nedeniyle sirenler çalmış, İçişleri Bakanlığı vatandaşlara sakin olmaları, en yakın güvenli bölgelere yönelmeleri ve gelişmeleri resmi kaynaklardan takip etmeleri çağrısı yapmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına karşılık Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD askeri üslerini füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını açıklamıştı.

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