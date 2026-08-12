Açık 21.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 12.08.2026 06:12

4 katlı binada yangın paniği: Alevler asansör boşluğundan çatıya tırmandı

Aksaray'da 4 katlı binanın bodrum katında bulunan elektrik panosunda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek asansör havalandırmasından çatıya ulaştı. Alevler rüzgarın da etkisiyle tüm çatıyı sararken, o anlar dron kamerasıyla görüntülendi.

Hasas Mahallesi 6629. Sokak'ta bulunan Berat Apartmanı'nın bodrum katındaki elektrik panosunda şase nedeniyle dün akşam saatlerinde yangın çıktı.

Alevler kısa sürede asansör havalandırmasından çatıya kadar yükseldi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Çatının bir bölümünü saran alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tüm çatıyı etkisi altına aldı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yollar trafiğe kapatılarak güvenlik önlemleri alınırken, itfaiye aracı merdiveniyle alevlere müdahale edildi. 

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Apartman içindeki alevler ve panik anları kameralara yansıdı. Alevlerin sardığı çatı katı ise dron kamerasıyla görüntülendi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, maddi hasara neden oldu.

ETİKETLER
Aksaray İtfaiye Yangın
Sıradaki Haber
Esenler'de makas atan minibüs kazaya neden oldu: 1 ölü, 5 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:59
Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı: Petrol tesislerine saldırılar karşılıksız kalmayacak
06:55
Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
06:56
ABD Başkanı Trump: Müzakereler konusunda İran'a güvenmiyorum
01:08
İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da 3 Filistinliyi gözaltına aldı, baskınlarda çatışmalar çıktı
01:02
Esenler'de makas atan minibüs kazaya neden oldu: 1 ölü, 5 yaralı
00:21
TBMM'nin tatile girmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de
Fransa’da Paris-charles De Gaulle Havalimanı yakınlarında yangın
Fransa’da Paris-charles De Gaulle Havalimanı yakınlarında yangın
FOTO FOKUS
4 katlı binada yangın paniği: Alevler asansör boşluğundan çatıya tırmandı
4 katlı binada yangın paniği: Alevler asansör boşluğundan çatıya tırmandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ