4 katlı binada yangın paniği: Alevler asansör boşluğundan çatıya tırmandı

Hasas Mahallesi 6629. Sokak'ta bulunan Berat Apartmanı'nın bodrum katındaki elektrik panosunda şase nedeniyle dün akşam saatlerinde yangın çıktı.
Alevler kısa sürede asansör havalandırmasından çatıya kadar yükseldi.
Çatının bir bölümünü saran alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tüm çatıyı etkisi altına aldı.
Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yollar trafiğe kapatılarak güvenlik önlemleri alınırken, itfaiye aracı merdiveniyle alevlere müdahale edildi.
Apartman içindeki alevler ve panik anları kameralara yansıdı. Alevlerin sardığı çatı katı ise dron kamerasıyla görüntülendi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, maddi hasara neden oldu.