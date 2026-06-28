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Dünya
TRT Haber, AA 28.06.2026 09:44

İran Devrim Muhafızları'ndan "ateşkes" mesajı: İhlaller sert karşılık bulacak

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, "düşmanın" ateşkesi her ihlal ettiğinde daha sert bir karşılık bulacağını söyledi.

İran Devrim Muhafızları'ndan "ateşkes" mesajı: İhlaller sert karşılık bulacak

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Muhibbi, "Daha önce de tahmin ettiğimiz gibi, düşman hilekar ve güvenilmezdir ve müzakereler sırasında bile her an hareket edebilir." ifadesini kullandı.

Muhibbi, "İslam Cumhuriyeti'nin her düşman eylemine cevabı kararlı olacaktır ve düşman ateşkesi her ihlal ettiğinde, daha öncekinden daha sert bir karşılık alacaktır." açıklamasında bulundu.

Trump: Başlattığımız işi askeri olarak tamamlamak zorunda kalabiliriz

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İran'a düzenlenen saldırılara ilişkin, "Artık makul olamayacağımız bir nokta gelebilir ve başarıyla başlattığımız işi askeri olarak tamamlamak zorunda kalabiliriz. Bu olursa artık İran var olmaz." açıklamasında bulundu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'nda İran'ın "ticari taşımacılığa yönelik saldırılarını" gerekçe göstererek ülkedeki bazı hedeflere saldırılar düzenlediğini bildirdi.

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