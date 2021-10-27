Haber Giriş: 27 Ekim 2021 Çarşamba 20:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta devrilen otomobildeki anne ve oğlu yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu anne ve oğlu yaralandı.
Tokat'ta Hatice Kemeröz, idaresindeki 60 ACN 859 plakalı otomobil, Tokat-Niksar kara yolu Gümenek mevkisinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçip devrildi.
Kazada sürücü ile yanında bulunan oğlu Ali Samet Kemeröz (16) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Tokat Trafik Kazası
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