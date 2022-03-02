Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 11:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da uyuşturucu operasyonu
Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirledikleri şüphelilerin evlerine operasyon düzenledi.
[Fotoğraf: AA]
İkametlerde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, kök kenevir bitkisi, kenevir tohumu, 1 av tüfeği ile 1 hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Ordu Uyuşturucu
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