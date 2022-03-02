Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 11:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de kaçak etil alkol ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
İzmir'in Torbalı ilçesinde bir imalathane ve depoya düzenlenen operasyonda 11 bin 60 litre kaçak etil alkol ele geçirildi, gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ve Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki yapımında kullanılmak üzere etil alkol üretim ve sevkiyatının yapıldığı 1 imalathane, 1 depo ve 3 araca baskın düzenledi.
Yapılan aramalarda, 11 bin 60 litre kaçak etil alkol, 8 adet 26 bin 300 litre kapasiteli plastik tank, farklı ebatlarda 5 krom damıtma kazanı, dolum makinesi, kare kod basma cihazı, ambalaj malzemeleri ve taklit etikler bulundu.
Adreslerde bulunan 9 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.A, F.T, U.K. ve B.Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, M.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: İzmir Kaçak İçki Kaçakçılık Sahte Alkol Sahte İçki
Son Haberler
- 13:46
- 13:38
- 13:33
- 13:29
- 13:26
Sıradaki Haber
Hakkari'de uyuşturucu operasyonu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz