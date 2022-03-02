İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yapılan operasyonla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, `Hakkari Yüksekova Akpınar köyünde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, gençlerimizi uyuşturucu batağına düşürmeye çalışanlara göz açtırmadan mücadeleye devam. Operasyonda 250 kilogram eroin ve 35 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Tebrikler Hakkari Jandarma` ifadelerini kullandı.