Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 11:47Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hakkari'de uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: İHA]
Hakkari Yüksekova ilçesine bağlı Akpınar köyünde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yapılan operasyonla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, `Hakkari Yüksekova Akpınar köyünde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, gençlerimizi uyuşturucu batağına düşürmeye çalışanlara göz açtırmadan mücadeleye devam. Operasyonda 250 kilogram eroin ve 35 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Tebrikler Hakkari Jandarma` ifadelerini kullandı.
Etiketler: Hakkari Uyuşturucu Narkotik
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