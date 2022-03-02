Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 11:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis'te 2 ayda 394 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Bitlis'te yılın ilk 2 ayında yurda yasa dışı yollardan giren 394 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı ve sahtecilik suçlarından 35 kişiye adli işlem uygulanırken 3 şüpheli tutuklandı.
Bitlis Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, 1 Ocak-28 Şubat tarihleri arasında çalışma başlatıldı.
Yürütülen çalışmalarda yurda yasa dışı yollarla giren 375 Afganistan, 13 Pakistan ve 6 diğer uyruklu olmak üzere 394 düzensiz göçmen yakalandı.
İl genelinde 9 olayda göçmen kaçakçılığı suçundan 3 şüpheli tutuklandı, 14 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Belgede sahtecilik suçundan ise 21 düzensiz göçmene adli işlem uygulandı.
Etiketler: Bitlis Düzensiz Göçmenler
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