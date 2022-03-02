Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 11:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de elektrik teli çaldıkları iddia edilen 2 zanlı yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Mersin Mut ilçesinde, elektrik teli çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Narlıdere Mahallesi Sertavul Yaylası'nda elektrik kesintisi yaşanması üzerine çalışma başlatıldı.
Bölgede devriye görevi yapan ekipler, şüphe üzerine durdurdukları araçta 500 metrelik elektrik teli ele geçirildi.
Ekipler, araçtaki 2 zanlıyı gözaltına aldı.
Zanlılar, jandarmadaki sorgusunda, Karaman'dan geldiklerini ve elektrik tellerini keserek çaldıklarını itiraf etti.
Şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Son Haberler
- 12:22
- 12:19
- 12:22
- 12:14
- 12:07
Sıradaki Haber
Hakkari'de uyuşturucu operasyonu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz