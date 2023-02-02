Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe 16:33Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ordu’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Ordu’da polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde satışına yönelik yapılan operasyon çerçevesinde 2 şüpheli tutuklandı, 10 kişi hakkında da idari işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen 9 farklı operasyonda farklı çeşit ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Düzenlenen operasyonlarda üzerlerinde çeşitli uyuşturucu maddeler bulunan toplamda 12 şüpheliden 2 ‘si çıkartıldıkları adli mercilerce tutuklanırken, 10’u hakkında ise adli işlem yapıldı.
Etiketler: Ordu Uyuşturucu
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