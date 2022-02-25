Ordu’da Kabadüz İlçe Kaymakamlığı,sigaranın bırakılmasına yönelik teşvik edici “Tütünsüz Kurum” projesini hayata geçirdi.

Kabadüz Kaymakamlığı öncülüğünde, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi, İlçe Müftülüğü ve Yeşilay Kabadüz Temsilciliği iş birliği ile yürütülen “Tütünsüz Kurum” projesi, kurumların tüm kapalı ve açık alanlarında tütün ve benzeri ürünlerin kullanılmamasına yönelik düzenlemeler, çalışanların bilgilendirilmesi ve kurumlarda tütün bağımlılığından kurtulmak isteyenlerin desteklenmesi faaliyetlerini kapsayacak.

Eğitimler ve etkinlikler düzenlenecek

Ayrıca, kurumlarla işbirliği yapılarak, kurum çalışanlarına yönelik sigaranın zararları konusunda eğitimler verilecek.

Yeni kullanıcılar olmasını engellemek için de farkındalık etkinlikleri gerçekleştirecek.

Kabadüz Kaymakamı Yasin Şahin, "Pasif içiciliğin zararlarından başta kurum çalışanları olmak üzere halkı koruyacağız. Kurumlarda tütün bağımlılığından kurtulmak isteyenlerin tedavilerini destekleyeceğiz” dedi.

Personeller izinli sayılacak

Bu doğrultuda personeller sigarayı bırakma polikliniklerine yönlendirilerek idari izinli sayılacak ve sürecin sonunda ödüllendirecek.

Projenin ilk uygulandığı İlçe Müftülüğü, başlanan bağımlılıkla mücadele etkinliğini bir yıllık sürenin sonunda başarı ile tamamlarsa "Tütünsüz Kurum Sertifikası" almaya hak kazanacak.