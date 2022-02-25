Swift sistemi nedir?

Swift, yurt içi ya da yurt dışı bankalar arası döviz transferi yapılabilen sistemin adıdır. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication olan Swift ile tüm dünyada bulunan bankalar arasından elektrona fon transferi sağlanır.

Swift kodu nedir?

Swift kodu ise banka kullanıcılarının döviz hesaplarına ilgili tutarların transfer edilebilmesini sağlayan uluslararası bir koddur.