Haber Giriş: 25 Şubat 2022 Cuma 15:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Alan değişikliği atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Alan değişikliği atama takvimi…
Milli Eğitim Bakanlığı alan değişikliği atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte alan değişikliği 2022 atama takvimi...
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında kadrolu öğretmen olarak görev yapanların alan değişikliği takvimi açıklandı.
Alan değişikliği için başvurular 7-11 Şubat tarihleri arasında alındı.
Takvime göre atama sonuçları 1 Mart 2022 tarihine açıklanacak. Sonuçlar, "personel.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecektir.
Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı
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