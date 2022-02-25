Sakarya Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bazı adreslere narkotik suçlarla mücadele kapsamında operasyon düzenledi.

Adres ve araçlarda yapılan aramada, 698 uyuşturucu hap, 283 gram uyuşturucu madde ve 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız silah ile 4 fişek ele geçirildi.

[Fotoğraf: AA]

Gözaltına alınan M.Ç. ve H.H, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Kurtköy mevkiinde bir adrese operasyon düzenledi.

[Fotoğraf: AA]

Operasyonda, 1 kilo 750 gram uyuşturucu madde, 150 gram uyuşturucu madde tohumu ve 2 hassas terazi ele geçirildi, şüpheli S.B gözaltına alındı.

Öte yandan emniyet ekiplerince, aynı ilçenin Gazipaşa Mahallesi'nde yapılan uygulamada, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 dipçiksiz pompalı tüfek ele geçirildi, şüpheli A.G. emniyete götürüldü.