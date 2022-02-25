Haber Giriş: 25 Şubat 2022 Cuma 14:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da uyuşturucu operasyonu
Aydın'ın Germencik ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Aydın İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda 14 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan C.G ve R.D, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Aydın Uyuşturucu
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