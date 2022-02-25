Haber Giriş: 25 Şubat 2022 Cuma 12:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? Bilim Kurulu toplantısı hangi güne ertelendi?
Sağlık Bakanlığı, bugün yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ve basın açıklamasının 1 Mart Salı gününe ertelendiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "23 Şubat Çarşamba yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ile Kovid-19 pandemisiyle mücadele ve kısıtlamaların yeniden değerlendirilmesi konulu basın açıklaması 1 Mart Salı gününe ertelenmiştir." bilgisine yer verildi.
23 Şubat 2022 Çarşamba günü yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ile COVID-19 pandemisiyle mücadele ve kısıtlamaların yeniden değerlendirilmesi konulu basın açıklaması, 1 Mart 2022 Salı gününe ertelenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/bCI7tKfWeC— T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) February 23, 2022
Etiketler: Koronavirüs Bilim Kurulu
Son Haberler
- 14:21
- 14:27
- 14:10
- 14:00
- 14:23
Sıradaki Haber
Çernobil nükleer santral felaketi ne zaman oldu? Çernobil nerede?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz