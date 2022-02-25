Malatya'da mesleki ve teknik eğitim verilen 21 lise "fabrika gibi" çalışarak, 2021'de okullarının atölyeleri ve laboratuvarında öğretmenlerin gözetiminde yapılan üretimle ekonomiye katkı sağladı.

Öğrenciler, ürettikleri dezenfektan, sıvı sabun ve çamaşır suyu, yüzey temizleyici, masa, sıra, matbaa ve taşımalı yemek satışından gelir de elde etti.

Bir yandan eğitimlerine devam ederken bir yandan da mesleki tecrübe kazandılar.

Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, meslek liselerinin fabrikalaşmaya doğru gittiğini, sanayinin alt dalı gibi faaliyetlerini sürdürdüğünü anlattı.

[Fotoğraf: AA]

"Salgın döneminde dezanfektan ve maske ihtiyacını karşıladık"

Salgın döneminde kentin maske ve dezenfektan ihtiyacının karşılandığını, birçok alanda çalışmaların yapıldığını belirten Kanbay, şöyle konuştu:

"Malatya'daki meslek liselerinden Türkiye'deki okulların sıra ve masa ihtiyacının bir bölümünü üretme sürecine girdik. Öğretmen ve öğrencilerimiz ciddi bir emek sarf ediyor. Amacımız bunları güçlendirerek yaygınlaştırmaktır. Malatya'daki liselerimiz bir fabrika gibi çalışarak geçen yıl 17 milyon 747 bin liralık ciro elde etti. Bu yılki hedefimiz 20 milyon ciro elde edip bunun da katlanarak büyümesini sağlamak."

[Fotoğraf: AA]

İş yeri açma ve ustalık belgesi veriliyor

Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Cangir de okulda birçok alanda üretim yaptıklarını dile getirdi.

Okulun Kimya Teknolojisi Bölümü'nde temizlik ürünleri, Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı'nda ise taşımalı yemek ürettiklerini anlatan Cangir, "Dezenfektan, çamaşır suyu, sıvı sabun, yüzey temizleyici ve cam temizleme deterjanı gibi ürünleri üretiyoruz. Yeşilyurt ve Yazıhan ilçelerindeki bütün okulların taşımalı yemeklerini üretiyoruz" dedi.

Yapılan 600 tonluk üretim sayesinde geçen yıl 3 milyon liralık ciro elde edildi.

Ayrıca günlük 3 bin 500 kişilik yemek yapan öğrenciler, bütün merkezlere servis yapıyor. Erzincan ve kentteki okulların temizlik ihtiyaçları da karşılanıyor.

Öğrencilerin hem öğrenip hem gelir elde ettiği bu eğitim sürecinde iş yeri açma ve ustalık belgesi veriliyor. Böylece mezunların işsiz kalma olasılığı en aza indirgenmiş oluyor.