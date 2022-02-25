Kahramanmaraş’ta, 359 bin 362 dekar tarım alanı, 180 bin 853 dekar çayır mera alanı, 523 bin 140 dekar ormanlık alan, 359 bin 893 dekar diğer alan, 20 bin 884 dekar su yüzeyi olmak üzere toplam 1 milyon 434 bin 600 dekar arazi alanı bulunuyor.

İl Tarım Müdürlüğü 2021 faaliyet raporundan derlenen bilgiye göre de 11 kalem tarla ürünü ekiliyor.

27 bin çiftçi sırasıyla, şekerpancarı, buğday, mısır yonca (yeşil ot), arpa, fiğ (adi-yeşil ot), korunga (yeşil ot) ayçiçeği (çerezlik), pamuk (kütlü), soya fasulyesi, yerfıstığı (kabuklu) ekimi gerçekleştiriyor.

Bu ürünlerle birlikte Kahramanmaraş çiftçisinin 2021 yılı tarıma katkısı ise 7 milyon 117 bin TL'ye ulaştı. Buna göre, 2012 yılından 2021 yılına kadar şehirde tarım yüzde 236 büyüme ile kendi rekorunu kırdı.

[Fotoğraf: İHA]

Ekim alanları genişliyor

Türkiye ile birlikte paralel olarak kentte ekilen alanların hepsinde genişleme görülüyor.

Kahramanmaraş’ta tarla bitkileri üretimi alanında 216 yılında 235 bin 738 dekar alan varken bu rakam 2017 yılında 235 bin 903 dekar, 2018 yılında 236 bin 639 dekar, 2019 yılında 249 bin 417 dekar, 2020 yılında 255 bin 542 dekara yükseldi.

Meyve üretiminde ise 2016 yılında 56 bin 109 dekar olan ekim alanı 2017 yılında 56 bin 117 dekar, 2018 yılında 59 bin 793 dekar, 2019 yılında 59 bin 916 dekar, 2020 yılında ise 62 bin 549 dekara ulaştı

Sebze üretiminde ise 2016 yılında 9 bin 718 dekar olurken, 2017 yılında 9 bin 183 dekar, 2018 yılında 9 bin 542 dekar, 2019 yılında 8 bin 987 dekar, 2020 yılında 9 bin 489 dekar oldu.

[Fotoğraf: İHA]

Üretim ton miktarı artıyor

2020 yılı içerisinde 374 bin ton şekerpancarı, 327 bin 203 ton buğday, 212 bin 989 ton mısır, 183 bin 225 ton yonca, 96 bin 410 ton arpa, 71 bin 460 ton fiğ, 26 bin 400 ton korunga, 19 bin 873 ton ayçiçeği, 13 bin 104 ton kütlü pamuk, 4 bin 886 ton soya fasulyesi, 3 bin 787 ton yerfıstığı kabuklu üretimi yapıldı.

Üretilen ürünler konusunda şekerpancarı ekiminde 15. üretiminde 13. sırada, buğday ekiminde 26. üretiminde 14. sırada, mısır ekiminde 9. üretiminde 10. sırada, yonca ekiminde 32. üretiminde 29. sırada, arpa ekiminde 24. üretiminde 21. sırada, fiğ ekiminde 11. üretiminde 14. sırada, korunga ekiminde ve üretiminde 12. sırada, ayçiçeği ekiminde 4. üretiminde 3. sırada, pamuk ekiminde 15. üretiminde 14. sırada, soya fasulyesi ekiminde ve üretiminde 5. sırada, yer fıstığı ekiminde ve üretiminde 6. sırada yer aldı.