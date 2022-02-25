Mersin'in Çankaya Mahallesi'nde İl Jandarma Komutanlığınca, yasa dışı yollarla yurda sokulan elektronik cihazlarla kripto para üretimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Kimliği tespit edilen şüpheli, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.

[Fotoğraf: AA]

Adreste, 20 mining sistemi (kripto para madenciliği yapmak için kullanılan bilgisayar sistemi) ve kripto para üretiminde kullanıldığı değerlendirilen gümrük kaçağı 20 anakart, 129 ekran kartı, 17 işlemci, 27 güç kaynağı ve 149 yükseltici kart ele geçirildi.