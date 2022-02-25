Haber Giriş: 25 Şubat 2022 Cuma 10:08Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Siirt'te firari hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: İHA]
Siirt'te hakkında hırsızlık ve iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme suçundan 5 yıl 8 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.A.’nın yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, "bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 3 yıl 7 ay 22 gün, "işyeri dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan 2 yıl 1 ay olmak üzere toplam 5 yıl 8 ay 22 gün hapis cezası bulunan firari hükümlüyü Barış Mahallesi'nde yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilmek üzere Batman’a götürüldü.
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