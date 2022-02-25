Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.A.’nın yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, "bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 3 yıl 7 ay 22 gün, "işyeri dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan 2 yıl 1 ay olmak üzere toplam 5 yıl 8 ay 22 gün hapis cezası bulunan firari hükümlüyü Barış Mahallesi'nde yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilmek üzere Batman’a götürüldü.